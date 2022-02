De Luca chiede audizioni su incendi in impianti rifiuti

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Il consigliere regionale del M5s Thomas De Luca annuncia una richiesta formale di calendarizzare audizioni alla Commissione antimafia dell'Assemblea legislativa sugli incendi avvenuti negli ultimi due anni in impianti legati alla filiera dei rifiuti.

"Cinque incendi in due anni in Umbria - sottolinea De Luca in una nota - in impianti legati alla filiera dei rifiuti e del riciclo a Terni, Perugia e Trevi. Chiedo una calendarizzazione urgente di audizioni su questa preoccupante situazione che sta interessando la nostra regione. La superficialità con cui Arpa, Regione e Comuni hanno trattato questi eventi è inaccettabile.

Eventi che non solo hanno un grave impatto sulla gestione dei rifiuti ma anche direttamente sulla salute pubblica. Eventi che costantemente vengono minimizzati e liquidati come autocombustione accidentale, o causata una volta da un accendino, l'altra da una pila". (ANSA).