Agabiti, identità umbra e i Cammini sono binomio perfetto

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 FEB - "L'identità umbra e i Cammini sono un binomio perfetto. Perché la cultura del cammino appartiene alla nostra terra, e dunque alla nostra identità, ormai da secoli. Ne è fulgido esempio, fra coloro che hanno illuminato la nostra storia, frate Francesco d'Assisi, che amava percorrere ogni strada dell'Umbria, e non solo, per testimoniare la profonda volontà di pace e rispetto per il creato": lo ha detto ad Assisi Paola Agabi, assessore al turismo della Regione Umbria, nel corso della conferenza stampa per presentare i dati dei cammini francescani.

"A quanti scelgono di ripercorrere questi sentieri - ha sottolineato Agabiti -, la nostra terra offre emozioni autentiche e straordinarie, dagli sguardi verso i paesaggi umbri, alla contemplazione di una natura e un ambiente intatto e incomparabile quale è quello del 'cuore verde'. Chi decide di calcare l'itinerario di uno dei cammini francescani ha l'opportunità di vivere un'esperienza di viaggio unica, che riesce ad avvolgerlo totalmente e lo immerge in atmosfere quasi fuori dal tempo".

"Lungo queste strade il camminatore, sia esso pellegrino, viandante, turista, riesce paradossalmente ad ascoltare la profondità e misticità del silenzio, ad assaporare odori e sapori, ad osservare la bellezza del creato così caro a San Francesco", ha concluso l'assessore. (ANSA).