Tesei, grazie a operatori sanità guardando al futuro

Ha parlato di una giornata "di ricordo e ringraziamento per gli operatori sanitari, quelli tecnici con il dovere e l'auspicio di guardare al futuro" dopo l'emergenza Covid, la presidente della Regione Donatella Tesei intervenuta alla Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Iniziativa promossa dall'Azienda ospedaliera di Perugia che si è tenuta alla sala dei Notari.

La presidente ha ripercorso alcuni dei momenti iniziali dell'emergenza. "Le telefonate fatte con la responsabile del laboratorio di Microbiologia Antonella Mencacci - ha detto - sono state difficili. Ne ricordo una non solo di informazione reciproca ma nella quale stanchezza e disperazione presero per un attimo il sopravvento e ci fu anche qualche lacrima".

Tesei ha quindi sottolineato che sulla mail della Presidenza della Regione "sono arrivati tantissimi ringraziamenti per la per la professionalità e l'umanità degli operatori". "E' stato un momento eccezionale - ha proseguito rivolgendosi agli operatori -, avete fatto un grande lavoro sacrificando le vostre vite e le vostre famiglie. Tutto ciò non è stato vano e la comunità ve ne è grata".

"Un grande ringraziamento - ha sottolineato la presidente - va alla Protezione, a tutta la Struttura regionale e al commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo".

Per Tesei "il concetto fondamentale è fare squadra". "Questa regione è 'bianca' - ha detto - grazie al lavoro di tutti voi.

L'Umbria è una delle regioni migliori a livello nazionale per la gestione del Covid e delle vaccinazioni. Voglio condividerlo con voi perché è il risultato del lavoro di tutti".

"Questa è una giornata per ringraziarvi - ha ribadito Tesei - ma la sanità ha bisogno del confronto per portare avanti nuove linee e strategie. Tutto con un solo scopo: mettere al centro la salute dei cittadini".