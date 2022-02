Lite con nipote per rincaro corrente, interviene polizia

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - E' dovuta intervenire la polizia per una lite tra una novantunenne e il nipote scoppiata a Perugia perché l'anziana era preoccupata per l'eccessivo consumo di energia elettrica.

Gli agenti della questura, giunti sul posto, hanno placato gli animi e tranquillizzato la signora. La nonnina - riferisce la polizia - ha raccontato di avere avuto un acceso diverbio con il nipote che, infreddolito, aveva utilizzato l'asciugacapelli per riscaldare la stanza come fosse stato un condizionatore.

Preoccupata per il rincaro del costo dell'energia elettrica, lo aveva quindi invitato a spegnere l'elettrodomestico e da lì sarebbe nato il diverbio che ha portato la novantunenne a chiedere aiuto alla polizia di Stato.

I poliziotti hanno anche constatato che più volte le forze dell'ordine erano intervenute in quell'abitazione per analoghe circostanze. Dopo avere inserito l'evento nell'applicativo "Scudo", gli agenti hanno invitato il giovane a tenere un comportamento più rispettoso nei confronti dell'anziana. (ANSA).