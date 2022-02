Il cordoglio del Perugia calcio e del Comune per Frosio

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "Un capitano ma soprattutto un uomo dal grande carisma e forza, un punto di riferimento per compagni e tifosi": esprime profondo cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Pierluigi Frosio il presidente del Perugia calcio Massimiliano Santopadre.

Il calciatore fu capitano biancorosso negli anni '70 e grande protagonista del Perugia dei miracoli nella stagione dell'imbattibilità 1978-1979, quando la squadra chiuse seconda dietro al Milan. Frosio totalizzò 323 presenze in biancorosso, diventando il secondo giocatore per numero di partite nella storia del club e il primo per numero di presenze in Serie A, ben 170. Con il Perugia vinse anche un campionato di Serie B. "A tutta la sua famiglia - ha scritto la società in una nota - un forte abbraccio dall'Ac Perugia Calcio".

Anche l'Amministrazione comunale di Perugia, con il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Leonardo Varasano, si unisce al dolore dei tifosi del Perugia calcio per l'improvvisa scomparsa di Frosio. "Ci stringiamo alla sua famiglia e ci uniamo al dolore dei tifosi e della città - sottolineano - per la scomparsa di un grande Grifone, una bandiera nonché capitano del più grande Perugia di tutti i tempi, una squadra che fece sognare un'intera città, portandola ai massimi livelli sportivi.

Frosio è stato un leader di quel Perugia, ma lo ha fatto sempre con modi garbati e gentili, come era nel suo carattere.

Arrivederci e grazie Capitano, Perugia non ti dimenticherà mai".

