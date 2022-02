Consegnati premi concorso letterario "Io c'ero…"

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - Consegnati in occasione della giornata dedicata al personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid i premi del concorso letterario "Io c'ero… il tempo sospeso", promosso dall'Azienda ospedaliera di Perugia.

E' stato rivolto a coloro che hanno vissuto l'esperienza del Covid nella struttura ospedaliera: pazienti, caregiver, familiari e personale.

Il primo classificato, per la sezione dipendenti, è stato il racconto "Il Lumino custode" di Luca Floridi, custode dell'obitorio. Secondo classificato è stato il racconto "Ale, sveglia, è ora di andare a scuola" di Ilenia Giovanna Rotella, operatore socio-sanitario, mentre 'L'unicorno sul soffitto" di Stefano Cristallini, medico anestesista rianimatore, si è aggiudicato il terzo posto.

Per la sezione pazienti, si è classificato al primo posto il racconto "Testa o croce" di Cinzia Corneli. Secondo il racconto "Cento giorni da paziente Covid-19, la mia ultima vittoria" di Francesco Zonaria, terzo "La barba bianca" di Michele Nucci.

I sei finalisti hanno ricevuto una pergamena e degli oggetti realizzati artigianalmente dai bambini e dalle maestre della scuola "Coniglietti Bianchi" dell'Ospedale di Perugia, mentre il giornalista Luca Ginetto, capo redattore Rai Tgr Umbria, tra i giurati del Premio, ha letto alcuni estratti dei racconti classificati.

La giornata è stata arricchita dagli intermezzi musicali di "SatorDuo" composto dal violinista Paolo Castellani e dal chitarrista Francesco Di Giandomenico. (ANSA).