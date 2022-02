Castagner, mio cuore piange per la morte di Frosio

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "Mio carissimo Piero, oggi il mio cuore piange per il dolore della tua scomparsa e con me piangono tutti coloro che ti hanno conosciuto e voluto bene": l'allenatore del Perugia dei miracoli Ilario Castagner ricorda così Pierluigi Frosio, che di quella squadra fu il capitano. Lo fa attraverso una lettera.

"Sei stato un trascinatore e un esempio per tutti i tuoi compagni di squadra - ha sottolineato Castagner -, per i tifosi che ti hanno applaudito dagli spalti dello stadio, per la città di Perugia che ti ha spalancato le braccia con sincero affetto, per Nadia e i tuoi figli che ti hanno amato incondizionatamente.

Per me sei stato 'Il Capitano' saggio è fedele, colonna del Perugia dei miracoli. È una beffa che i miei ragazzi se ne vadano prima di me, ma nel mio cuore ci starete sempre tutti.

Oggi a te vadano le miei preghiere e il mio saluto. Addio mio Capitano. Tuo Ilario". (ANSA).