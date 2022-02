Attuali positivi Covid Umbria scendono del 5,6 per cento

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - Scendono del 5,6 per cento gli attualmente positivi al Covid in Umbria nell'ultimo giorno, ora 11.173, 667 unità in meno. Lo riporta il sito della Regione.

La discesa, costante ormai da diversi giorni, è legata a 820 nuovi positivi, 1.485 guariti e due nuovi morti.

Risalgono invece i ricoverati, 186, otto in più, sette dei quali, due in meno, nelle terapie intensive.

Sono stati analizzati 1.876 e 6.616, con un tasso di positività sul totale parti al 9,65 per cento (10,08 sabato).

