Tesei, fondamentale intervento del Governo contro caro bollette

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - "L'aumento delle bollette è un duro colpo sia per le famiglie, che rischiano di vedere drasticamente diminuito il loro potere di acquisto, che delle imprese, che perdono competitività. L'intervento del Governo per attutire gli effetti degli aumenti, richiesto anche dalle Regioni in sede di Conferenza, è fondamentale". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Per questo - ha aggiunto - ringrazio il Governo, e la Lega che se ne è fatta promotrice, per una misura che in un momento delicato va in aiuto dei cittadini e degli imprenditori".

