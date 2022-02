Nutrizione clinica, accordo ospedale-Università dei Sapori

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Iniziative di educazione alimentare, creazione di menu per determinate patologie e categorie di pazienti (come, ad esempio, bambini e anziani), corsi di aggiornamento del personale addetto alla cucina e certificazione di buona e sana ristorazione. Sono i punti chiave dell'accordo quadro sottoscritto tra l'azienda ospedaliera di Perugia e l'Università dei Sapori per potenziare il servizio mensa e avviare, quindi, un processo di miglioramento e riorganizzazione della ristorazione interna. Le iniziative verranno presentate venerdì 18 marzo alla presenza delle istituzioni.

Il progetto di collaborazione avrà la durata di due anni e vedrà impegnate l'azienda ospedaliera - che ne riferisce in una sua nota - e l'Università dei Sapori sugli aspetti della qualità nutrizionale, dell'organizzazione del servizio (tecniche e tecnologie per ottimizzare le preparazioni), e dell'educazione alimentare. Tra le azioni che saranno messe in campo, ci sarà anche il nuovo allestimento della cucina che punterà al risparmio energetico, all'ottimizzazione degli spazi di lavoro e al contenimento dei costi di produzione.

Per il presidente dell'Università dei Sapori, Stefano Lupi, si tratta di un "accordo di collaborazione che guarda lontano. Si intende fare ricerca ed innovazione per il miglioramento della qualità nutrizionale dei pazienti, per ottimizzare tecniche e tecnologie alimentari a beneficio della nostra comunità di riferimento".

Il direttore generale facente funzioni dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, esprime soddisfazione per l'accordo stipulato: "L'azienda ospedaliera è da sempre attenta alla valorizzazione delle peculiarità del territorio ed è qui che si inserisce la cooperazione con l'Università dei Sapori, ente formativo umbro di prim'ordine per i professionisti della ristorazione. Il nostro personale potrà beneficiare di una formazione a 360 gradi che ci porterà ad un servizio di maggiore qualità e attenzione al paziente".

In questi giorni si è anche proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di un cuoco, mediante graduatoria di concorso pubblico, che sarà subito avviato alla formazione grazie all'accordo con l'Università dei Sapori. (ANSA).