FdI, raccolta firme per elezione diretta capo dello Stato

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Il coordinamento provinciale di Perugia di Fratelli d'Itala ha organizzato diversi appuntamenti nelle piazze del territorio nell'ambito della mobilitazione nazionale per l'elezione diretta del presidente della Repubblica.

Sabato mattina al mercato di Pian di Massiano a Perugia e al mercato settimanale di Todi, Gualdo Tadino e Fratta Todina. Dal prossimo fine settimana il tour riparte da Marsciano in piazza della Vittoria, oltre che dal capoluogo.

All'iniziativa di Pian di Massiano erano presenti il deputato umbro e coordinatore provinciale di Perugia di FdI, Emanuele Prisco, il coordinatore regionale e senatore umbro di FdI Franco Zaffini, il consigliere regionale Marco Squarta, i consiglieri comunali di Perugia Nannarone, Befani e Mencaglia - che è anche coordinatore comunale del partito della Meloni - oltre ad altri dirigenti di FdI e del movimento giovanile Gioventù nazionale.

"Dopo il teatrino a cui gli italiani hanno assistito per l'elezione del Capo dello Stato, Fratelli d'Italia ha promosso una proposta di legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta. Il prossimo Presidente - spiega in una nota Prisco che è anche relatore in commissione Affari costituzionali del provvedimento - lo eleggano gli italiani e non i giochi di palazzo. Questa iniziativa si somma alla proposta di legge già calendarizzata alla Camera. L'Italia è pronta per una svolta presidenziale che garantisca governabilità e autorevolezza internazionale". (ANSA).