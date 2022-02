Ucraina, migliaia like per foto ulivo sradicato di p. Fortunato

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Un ulivo sospeso in aria sopra la campagna di Assisi: ha ottenuto in pochi minuti migliaia di "like", commenti e condivisioni una foto postata nei suoi profili social da padre Enzo Fortunato, accompagnata da un commento provocatorio che invita a coltivare la pace nel mondo.

L'ulivo è stato sradicato nell'ambito di alcuni lavori in corso al Sacro convento di Assisi e l'immagine lo ritrae mentre viene trasportato in aria da una gru.

"La pace nel cielo di Assisi", scrive a commento il francescano, scrittore e giornalista, seguitissimo sui social.

E continua: "In questi giorni sembra che nessuno voglia coltivarla... ma sradicarla. Ogni uomo potente o piccolo è chiamato a coltivarla, ad essere un artigiano di pace". (ANSA).