Tesei, condivideremo messa a terra interventi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "Con le associazioni di categoria e i sindacati, dopo avere condiviso l'impostazione del Piano regionale, condividerò ora la messa a terra di questi progetti che avranno una ricaduta positiva forte sul lavoro e le imprese del territorio": ad affermarlo, durante la presentazione dei progetti umbri del Pnrr, è stata la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Gli effetti del Pnrr dell'Umbria sull'economia e l'occupazione regionale - è stato ricordato - saranno anche al centro di uno studio che svolgeranno insieme Agenzia Umbria Ricerche e Università degli Studi di Perugia.

Ora, ha ricordato Tesei, prenderà il via l'attuazione degli interventi finanziati, "sostenuta dal rafforzamento della macchina regionale e delle partecipate, con apposite task force, il contributo di 22 professionisti esperti e l'utilizzo delle opportunità di rafforzamento del personale che offre il Pnrr Sanità".

"Un capitolo a parte - ha poi sottolineato la presidente - è rappresentato dal Pnrr Sanità, che presenteremo dopo l'interlocuzione con tutti i portatori di interesse, che disegna la nuova sanità territoriale dell'Umbria, per la quale sono già stati finanziati 108 milioni di euro".

Tesei ha ricordato, inoltre, che a sostegno degli altri Enti attuatori, Comuni e Province, "è già stata sottoscritta una convenzione con Anci ed è già stato aperto un confronto concreto con la neo presidente dell'Upi, Laura Pernazza". "Non tutto dipende dalla Regione - ha aggiunto - e per questo stiamo costruendo insieme un percorso per mettere a disposizione di altre istituzioni la nostra organizzazione per coordinare interventi ed essere di ausilio". (ANSA).