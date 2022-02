Legnini, gesto di altissimo valore Mattarella a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "Esprimo gratitudine e riconoscenza nei confronti del presidente Mattarella per la visita a Norcia il prossimo 25 febbraio, in coincidenza dell'avvio del nuovo settennato": a dirlo è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, commentando la notizia della visita del Capo dello Stato alla città di San Benedetto.

"Si tratta - ha aggiunto Legnini - di un gesto di altissimo valore, che dà una nuova iniezione di fiducia ai cittadini del centro Italia che soffrono da troppo tempo, agli amministratori locali e a tutti coloro che sono impegnati in questa difficile ricostruzione, che è ormai ben avviata, ma ha bisogno di ulteriore sostegno ed impulso". (ANSA).