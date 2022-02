Legacoop e Libera Umbria firmano intesa per la legalità

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Un protocollo per "attivare forme di cooperazione, rivolte alle cooperative, alle imprese sociali associate ed alla cittadinanza umbra, finalizzate alla promozione della legalità, alla conoscenza ed al contrasto di fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata in Umbria": è questo il senso dell'accordo siglato tra la Lega delle cooperative e Libera Umbria due realtà già legate da una collaborazione importante a livello nazionale e locale, ma che ora intendono rafforzare la propria sinergia in particolare sul versante del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Oggi in Umbria secondo i dati ufficiali dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, sono 144 i beni (particelle catastali) sottoposti a confisca definitiva, alcuni già assegnati al "territorio" per il loro recupero e riutilizzo, altri che entreranno presto nella disponibilità delle amministrazioni locali.

"Vogliamo incentivare attraverso la cooperazione - afferma Dino Ricci, presidente di Legacoop Umbria - la cultura della legalità democratica per rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità nel mondo economico e produttivo del territorio umbro, con iniziative che abbiano come interlocutori le cooperative associate, le istituzioni, la cittadinanza tutta. Portiamo avanti l'intesa partita da Legacoop nazionale con i progetti 'Noi siamo con Libera, Legacoop contro le mafie' e 'Cooperare con Libera Terra - Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità'".

"Proprio in questi giorni partirà a Pietralunga la prima esperienza di riutilizzo sociale di un bene confiscato alla 'ndrangheta attraverso una cooperativa agricola iscritta a Legacoop", annuncia Walter Cardinali, presidente di Libera Umbria.

"Il protocollo con Legacoop - continua Cardinali - è uno strumento importante che può aiutarci a fare rete nei percorsi di formazione e informazione, di animazione territoriale e di accompagnamento delle cooperative". (ANSA).