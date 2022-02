(ANSA) - TERNI, 18 FEB - Dopo i primi due concerti inaugurali, prosegue fino al 28 febbraio, a Terni, l'Umbria Classic Festival, edizione invernale dell'International Festival Luci della Ribalta, organizzato ogni agosto, da 11 anni, dall'Associazione Mozart Italia. Il teatro Secci, il salone Bazzani del PalaSì!, il Caffè letterario della Biblioteca comunale e il palazzo Mazzancolli dell'Archivio di Stato ospiteranno gli eventi in programma, tutti gratuiti come i precedenti. Ad esibirsi saranno artisti come Mario Montore, pianista di rilievo nel panorama internazionale, il "Quartetto Eos", vincitore di molti premi internazionali, Fedor Rudin, solista e primo violino dei Wiener Philarmoniker, Boris Kusnezow, pianista e professore presso l'Università di Musica di Lipsia. E ancora Niklas Walentin, violinista, David Eggert, violoncellista, Luca Violini, tra i più famosi narratori, Matteo Mazzoni, regista dell'opera, numerosi cantanti lirici e tanti altri. Il titolo del festival, "Terni in love with music", vuole richiamare la festa di San Valentino, patrono della città.

E' dunque l'amore - hanno spiegato gli organizzatori - il filo rosso che lega tutti gli eventi, in un complesso percorso artistico che attraversa la dimensione amorosa in tutte le sfumature: dalla tenerezza al romanticismo, dall'amicizia al tradimento, dalla schermaglia giocosa alla passione travolgente.

Questa prima edizione del festival - organizzato dalla sede di Terni dell'Associazione Mozart Italia, diretta da Anais Lee e affiliata alla Fondazione Mozarteum di Salisburgo - è stata sostenuta della Fondazione Carit. (ANSA).