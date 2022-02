Festival di Spello dedicato a Quartetto Cetra e Tosi

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il 'Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri. Le Professioni del Cinema' (11- 20 marzo) prenderà il via con l'esposizioni dedicate a Piero Tosi, Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra. Tra gli ospiti attesi gli attori Francesco Montanari, Marina Confalone, Valeria Fabrizi, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Ester Pantano e Ginevra Francesconi Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) e Teatro 'Subasio', accoglierà il pubblico per dieci giorni tra proiezioni, mostre, incontri e tante iniziative collaterali.

Ideato da Donatella Cocchini, e dal direttore artistico, Fabrizio Cattani, il Festival toccherà anche le città di Foligno, con l'Auditorium San Domenico che farà da sfondo alle due premiazioni in agenda per venerdì 18 e sabato 19 marzo, e Perugia con la proiezione alla Casa del Cioccolato della Perugina.

Undici i film italiani in concorso, tra opere prime e non. Si tratta di: "Est - Dittatura Last Minute" di Antonio Pisu, "Fortuna" di Nicola Gelsomini, "Il buco" di Michelangelo Frammartino, "I giganti" di Bonifacio Angius, "Il silenzio grande" di Alessandro Gassman, "I nostri fantasmi" di Alessandro Capitani, "L'arminuta" di Giuseppe Bonito, "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati, "Mi chiedo quanto ti mancherò" di Francesco Fei, "Piccolo corpo" di Laura Samani e "Qui rido io" di Mario Martone. (ANSA).