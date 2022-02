Commissione riforme avvia percorso aggiornamento Statuto

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Carissimi, ha dato il via ad un articolato percorso che porterà all'aggiornamento della Carta statutaria regionale e che passerà, soprattutto, attraverso una approfondita fase partecipativa prevedendo sessioni territoriali che si svolgeranno in ognuna delle 12 zone sociali.

Nella seduta del 15 febbraio, a Palazzo Cesaroni ed in videoconferenza, il lavoro dei commissari è partito dall'analisi dei primi due Titoli dello Statuto che riguardano l'identità, i valori ed i principi della comunità regionale. In alcuni dei primi 19 articoli esaminati sono state riportate alcune osservazioni e proposte emerse nel corso di propedeutiche riunioni ed audizioni con figure esperte in materia ed importanti cattedratici. E' stata così definita una prima bozza di testo che ha recepito anche proposte aggiuntive dagli stessi commissari componenti la Commissione: Andrea Fora (Patto civico-vice presidente), Vincenzo Bianconi (Misto), Thomas De Luca (M5s), Eleonora Pace (FdI), Fabio Paparelli (Pd), tutte condivise dallo stesso presidente Carissimi.

Nella bozza dei primi articoli - spiega l'Assemblea - vengono esplicitati nuovi diritti dei cittadini, tra i quali l'accesso ad internet, la valorizzazione del turismo, della cultura, dell'ambiente, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici.

"È stato rafforzato - ha sottolineato Carissimi a margine della riunione - tutto lo sviluppo degli ultimi anni rispetto ai principi e valori tradizionali a cui si aggiungono nuove frontiere anche in ottica di principi di non discriminazione e parità di genere".

Nella prossima riunione, prevista per il primo marzo, verranno esaminati gli articoli relativi al Titolo terzo e quartro che riguardano la 'Partecipazione' ed i 'Rapporti con l'Unione europea, con le altre Regioni e con gli Enti locali'. (ANSA).