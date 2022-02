Ospedale Perugia celebra Giornata cardiopatie congenite

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Sono circa 3 mila le prestazioni che ogni anno eroga il servizio di Cardiologia pediatrica interno alla Struttura complessa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, hub regionale di riferimento. I dati sono stati forniti in occasione della giornata dedicata alle cardiopatie congenite per promuovere l'attenzione e informare su malformazioni, anomalie e disturbi cardiovascolari presenti, in chi ne è affetto, fin dalla nascita.

"Il riconoscimento delle anomalie cardiache pediatriche, con le attuali tecniche interventistiche e cardiochirurghe, ha aumentato le percentuali di sopravvivenza e la qualità di vita dei bambini cardiopatici" sottolinea la dottoressa Stefania Troiani, direttore di Neonatologia e terapia intensiva neonatale e responsabile del Servizio Cardiologia pediatrica dell'ospedale di Perugia. "È perciò evidente - aggiunge - come una diagnosi precoce di tali patologie possa rappresentare un valido strumento per la tutela della salute del piccolo paziente. Di fondamentale importanza è, inoltre, la collaborazione con i colleghi ostetrici con cui si pone diagnosi fetale di cardiopatia congenita, centralizzando cosi, nella nostra struttura, le gravidanze a rischio per la programmazione del parto e la riduzione di mortalità e morbidità".

In occasione della Giornata mondiale delle cardiopatie congenite, Pac 2000A Conad ha consegnato un assegno da 78 mila all' Aulci, Associazione umbra per la lotta alle cardiopatie infantili, per l'acquisto di due ecografi di ultima generazione da donare alla Neonatologia dell'ospedale di Perugia, che riferisce dell'iniziativa in una nota. L’acquisto dei due ecografi è stato possibile grazie alla donazione di Pac 2000A Conad, promotrice dell’iniziativa solidale “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha sottolineato come questa Giornata “rappresenti l’occasione per sensibilizzare i cittadini sulle cardiopatie congenite e sull’importanza della diagnosi precoce, ma anche per mettere l’accento sia sul grande supporto che le associazioni, come l’Aulci, offrono ai pazienti e familiari, che sulla virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, così come dimostrato dalla Pac 2000 con questa straordinaria donazione". "Tutto ciò è possibile, ovviamente - ha aggiunto -, grazie al quotidiano impegno dei nostri operatori sanitari ai quali va il ringraziamento della comunità umbra non solo per l’enorme lavoro a cui sono stati chiamati in periodo emergenziale, ma anche per la dedizione che mettono in campo costantemente e quotidianamente”. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche il direttore regionale di Salute e welfare, Massimo Braganti. La presidente dell'Aulci, Mara Zenzeri, ha ricordato l'importanza, per chi si trova a dover affrontare una cardiopatia congenita, di una rete di sostegno che accompagna il percorso di vita di pazienti e familiari. “Per questo - ha detto - l’associazione, nata nel 1989 per volontà di un gruppo di genitori, negli anni ha sostenuto progetti di formazione di personale da dedicare alla diagnosi e cura dei soggetti cardiopatici, contribuendo in modo considerevole attraverso donazioni di strumenti all'Azienda ospedaliera di Perugia e ad altre strutture sanitarie e supportando psicologicamente ed economicamente i pazienti e i familiari in difficoltà". Presente alla cerimonia anche il direttore generale di Pac 2000A Conad, Francesco Cicognola, che ha ricordato il “ruolo cruciale che gli ospedali svolgono ogni giorno per il benessere e la salute di donne, uomini, anziani e dei più piccoli". Il direttore generale facente funzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti che hanno permesso questa donazione. “Un gesto importante - ha sottolineato -, che rappresenta un segno tangibile di vicinanza e un connubio tra impresa privata, pubblica amministrazione e mondo del volontariato a servizio della prevenzione e cura del cittadino”. Il Comune di Perugia, presente alla cerimonia con il vice sindaco, Gianluca Tuteri, ha illuminato di rosso il Grifone di Palazzo dei Priori come segno di vicinanza e sensibilizzazione.