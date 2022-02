Ancora in calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 14.667 (893 in meno in un giorno, pari al 5,7 per cento).

In base dai dati giornalieri della Regione aggiornati a domenica 13, i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 910, i guariti 1.799 e i morti quattro (1.692 in tutto).

Si contano tre ricoverati in più negli ospedali, 203 in tutto, sei dei quali (erano otto) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 7.110 test antigenici e 2.367 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è invariato, 9,60 per cento. (ANSA).