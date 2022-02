Ristoranti e bar Umbria, siamo a rischio di sopravvivenza

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Ristoranti e bar dell'Umbria dopo un gennaio "reso pesantissimo da una serie di rincari, a cominciare dall'energia, che rischiano davvero di mettere ko anche chi ha resistito con tutte le forze a due anni di pandemia". Per questo, il Consiglio direttivo di Fipe Umbria Confcommercio, guidato dal presidente Romano Cardinali, ha proposto la costituzione di un Tavolo di crisi permanente, con Regione e Comuni, "per parlare anche di fiscalità locale e tentare di salvare le imprese che oggi, come non mai, sono a rischio sopravvivenza".

"Le speranze di una ripresa, intraviste la scorsa estate, sono state prima gelate dalla recrudescenza della pandemia, e dalle conseguenti misure restrittive, e ora sembrano definitivamente compromesse dai rincari", dice il presidente Cardinali. "La preoccupazione è altissima" ha aggiunto. "Il settore - ha sostenuto - rischia di non reggere l'ondata dei rincari che ci sta sommergendo.

A rischio non ci sono solo le nostre 5 mila imprese, ma un intero comparto economico, decine di migliaia di famiglie, una rete di pubblici esercizi che disegna e anima le nostre città.

Anche i sindaci hanno protestato contro il caro energia affermando che se il Governo non interviene aumenteranno Imu e Tari: sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso". (ANSA).