Ricevuto in Comune Città Castello Leonardo Beccafichi

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 11 FEB - Dalle luci del teatro Ariston di Sanremo alla sua Città di Castello: riconoscimento del Comune per Leonardo "Fresco" Beccafichi, 45 anni, dj, producer, ingegnere del suono, collaboratore dei big della canzone, da Jovanotti a Gianni Morandi, per il quale ha lavorato nel team di produzione della canzone, "Apri tutte le porte" è stato ricevuto dal sindaco Luca Secondi e dall'assessore alla Cultura, Michela Botteghi. In "segno di gratitudine e congratulazioni per aver raggiunto un altro prestigioso obiettivo della sua brillante carriera di artista e ingegnere del suono" è stato spiegato.

Presente all'incontro anche il clarinettista tifernate, Fabio Battistelli.

"Alla fine - ha spiegato Beccafichi - sono stati Lorenzo e Gianni che mi hanno chiesto di andare a Sanremo per seguire la messa in onda televisiva, una cosa grande e inaspettata per me, roba da far tremare le gambe".

Grazie "Fresco" orgoglio tifernate", hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l'assessore Michela Botteghi, al termine della cerimonia in comune subito dopo la consegna di una riproduzione dello Sposalizio della Vergine di Raffaello realizzata dalla Bottega Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari ed un volume sulla storia dell'artista e della città.

