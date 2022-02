Inviato in Regione progetto stadio-clinica Terni

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Inviati in Regione, dal Comune di Terni, i faldoni con il progetto definitivo e con la documentazione amministrativa relativi alla riqualificazione e valorizzazione dello stadio comunale Libero Liberati e alla realizzazione della clinica collegata. I documenti era stati consegnati martedì scorso all'Amministrazione comunale dalla Ternana.

"L'esame preliminare che ha riguardato la completezza della documentazione e la verifica della competenza della Regione sul prosieguo della procedura - viene riferito in una nota del Comune - è stato dunque completato in poche ore grazie al lavoro dei tecnici dell'assessorato ai Lavori pubblici". (ANSA).