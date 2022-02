Esce nuova edizione 'Un Pirata in Cielo' libro su Pantani

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Esce lunedì 14 febbraio, nel 18/o anniversario della morte di Marco Pantani, la nuova edizione di "Un Pirata in Cielo", libro di Riccardo Clementi il cui sottotitolo è "18 volte Pantani: la sue gesta nella memoria eterna delle montagne". Con il volume edito da Urbone Publishing, il giornalista e scrittore ha voluto omaggiare la figura del Pirata a 18 anni dalla sua scomparsa.

Si tratta - spiega l'autore - di un aggiornamento del volume uscito nel 2018 con lo stesso titolo, che si compone di quattro capitoli aggiuntivi, una nuova "Praefatio" introduttiva e contenuti inediti per un totale di circa 50 pagine rispetto alla prima edizione. Anche la copertina, realizzata dal graphic designer Stefano Tomassetti, presenta novità grafiche, perché alle montagne e al cielo stellato si aggiunge il mare da cui il Pirata di Cesenatico trae origine.

E se il primo volume del 2018 ruotava tutto intorno al numero 14 la nuova edizione fa del 18 l'elemento di riflessione del testo. "Il 14 febbraio è il 18/o anniversario della morte di Pantani - scrive Clementi - 18 anni, il tempo della maturità.

Anche la memoria di Marco raggiunge la maggiore età. L'epopea del Pirata è diventata grande, ha cambiato aspetto e nella memoria collettiva si è rivelata per quello che è realmente.

Questa nuova edizione vuole continuare a far vivere Pantani attraverso il racconto delle sue imprese in bicicletta, opere d'arte da consegnare ai posteri".

Ai 14 capitoli dedicati alle altrettante vittorie del Pirata tra Giro e Tour prima del 5 giugno 1999, quando Pantani fu sospeso dal Giro d'Italia "a tutela della sua salute" a causa dell'ematocrito, Clementi ha aggiunto quattro capitoli sulla scia di altri quattro successi o risultati importanti: le due spettacolari vittorie al Tour de France 2000 sul Mont Ventoux e a Courchevel e poi, come un viaggio a ritroso nel tempo, la medaglia di bronzo ai Mondiali in Colombia nel 1995 e il trionfo al Giro d'Italia Dilettanti under 23 del 1992. Ognuno dei 18 capitoli racconta uno dei 18 successi tra il '92 e il 2000, dai primi exploit di Merano e Aprica alle magie sull'Alpe d'Huez, dalle imprese con cui nel 1998 realizzò la doppietta Giro - Tour al dominio incontrastato sulle strade d'Italia nel 1999, fino al Tour de France del Giubileo. Tra un traguardo e l'altro, il libro ripercorre i fatti della vita sportiva di Pantani, dagli albori in sella alla bici ai primi incidenti che hanno falcidiato tutta la sua carriera, dagli esordi nella Carrera Tassoni al team della Mercatone Uno fino alla squalifica avvertita come un'ingiustizia, ai tentativi di rialzarsi nello sport e nella vita e alla tragica morte. Il libro, disponibile a 14 euro nelle librerie della Valdisieve e in quelle sportive nonché in altri luoghi d'Italia (https://www.urbone.eu/distributori), è acquistabile anche nei principali store online, sul sito web della casa editrice urbone.eu ed è ordinabile in tutti i punti vendita della Penisola. Info e dettagli: https://www.urbone.eu/obchod/un-pirata-in-cielo-18-volte-pantani -le-sue-gesta-impresse-nella-memoria-eterna-delle-montagne.