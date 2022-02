Beritognolo nuovo segretario Fir Cisl Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "La pandemia ha mostrato la fragilità del nostro sistema Paese sul fronte della ricerca e le linee guida del Pnrr sono una grande opportunità per far fronte a questa situazione": è il messaggio del congresso della Fir, Federazione innovazione e ricerca della Cisl dell'Umbria, che ha eletto il nuovo segretario generale, Isacco Beritognolo, coadiuvato dalla segreteria composta da Simona Renga e Antonio Cirelli.

"La contingenza nazionale - ha detto Giuseppe Gargiulo, che della Fit Cisl era il commissario uscente - ci fa capire che è il momento di fare il punto della situazione, con i lavoratori che vanno tutelati con azioni incisive e unitarie. Il nuovo contratto di lavoro dovrà inquadrare il mondo, dando le risposte necessarie. In Umbria ci sono prestigiosi Istituti, che operano in diversi ambiti disciplinari e danno lustro al territorio nazionale. Sarebbe facile pensare che ci siano ricadute per il territorio. In realtà nella programmazione regionale l'istruzione e la ricerca sono sempre sfavorite perché non sono previste azioni per questi istituti. Le insufficienti risorse nei bilanci, a livello nazionale, hanno quindi portato carenze.

Spesso le risorse non vengono usate per mancanza di informazione chiara. Per questo è necessario interagire con la Regione, trovando l'interlocutore giusto. Per questo è necessario interagire, anche per argomentare interventi con programmazione corretta".

"Questa categoria - ha detto il segretario generale della Cisl dell'Umbria, Angelo Manzotti - è molto importante. In questo momento la ricerca è un elemento strategico. Siete una categoria che mette insieme la formazione con il comparto del pubblico impiego". (ANSA).