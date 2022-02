Ancora in calo ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 201, dieci in meno, sette dei quali, meno due, nelle terapie intensive. Segnalati altri sei morti, in base a quanto riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.106 nuovi positivi e 1.630 guariti, con gli attualmente positivi in calo del 3,1 per cento a 16.303, 530 in meno.

Sono stati processati 2.435 tamponi e 7.544 test antigenici, per un tasso di positività sul totale dell'undici per cento (10,6 giovedì). (ANSA).