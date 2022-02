A Terni taglio del nastro per Cioccolentino

(ANSA) - TERNI, 10 FEB - Taglio del nastro per Cioccolentino, la manifestazione che fino a lunedì 14 febbraio ospiterà nel centro di Terni cooking show, spettacoli itineranti, proiezioni luminose sui palazzi storici e degustazioni al buio.

Inaugurati anche i villaggi del cioccolato, che resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20 in piazza Europa e in piazza della Repubblica. Si potranno gustare oltre 400 varietà di prodotti dolciari e cioccolati artigianali, ma anche dolci europei caratteristici del Belgio, Austria, Inghilterra e Olanda.

Domenica in piazza della Repubblica, dalle 17 alle 18.30, è previsto l'appuntamento con choco sensorial, dove si potranno scoprite i segreti del cioccolato, i suo sapori ed aromi. La degustazione al buio sarà accompagnata dal maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario.

Non mancheranno i cooking show con il maestro pasticcere Francesco Favorito, in piazza della Repubblica (sabato e lunedì dalle 17 alle 18.30).

Sempre piazza della Repubblica ospiterà la fabbrica di cioccolato by L'Artigiano Perugino. un laboratorio dimostrativo sulla produzione e lavorazione del cioccolato, mentre la cake design Elisa Giovannetti realizzerà interamente in cioccolato il Tyrus, il drago simbolo di Terni.

Spazio anche agli spettacoli itineranti con il "Circo dell'amore", inoltre per i più piccoli l'appuntamento è in piazza Europa tutti i giorni dalle 10 alle 20 con "Alice nel paese del cioccolato".

Ci saranno infine i Love e Choco Point, allestiti in tutto il percorso della manifestazione: gli innamorati di ogni età potranno scattarsi delle foto ricordo che verranno postate nella pagina facebook di Cioccolentino. Lo scatto che riceverà più like vincerà un week end romantico in hotel e spa. (ANSA).