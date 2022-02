Torna "Porchettiamo" in piazza a San Terenziano

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 09 FEB - "Porchettiamo è una festa di popolo, di gioia e di spensieratezza. Quando popolo, gioia e spensieratezza torneranno in piazza, anche Porchettiamo lo farà". Questa la promessa che era stata fatta due anni fa con l'annullamento dell'edizione 2020 per l'arrivo della pandemia. Rinnovata poi lo scorso anno con il protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Con le condizioni ormai cambiate anche il Festival delle porchette d'Italia può tornare dopo due anni di assenza, per la sua 12/a edizione.

Appuntamento come al solito a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), dal 17 al 19 giugno.

Gli ideatori e organizzatori dell'agenzia di eventi e comunicazione Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage), stanno lavorando insieme al Comune di Gualdo Cattaneo per proporre un evento unico che ormai è entrato nei cuori di tante persone.

Nel cuore dell'Umbria, in un'area vocata per la sua produzione, si torna quindi a festeggiare quello che è considerato il prodotto "re" dei cibi di strada insieme ai migliori produttori e ai tanti amanti della porchetta, che si potrà gustare in tutte le sue infinite declinazioni.

Senza dimenticare però gli altri street food di qualità. Tra gli "amici di Porchettiamo" ci sarà come al solito una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo.

Non mancheranno come al solito in abbinamento alle varie porchette i vini del territorio e le birre artigianali selezionate da Fermento Birra. Confermato anche il panino gluten free.

Numerose saranno come sempre le attività collaterali, sia per appassionati gourmet che per famiglie.