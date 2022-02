Saranno 31 i concerti della stagione Agimus Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Saranno 31 i concerti della 48/a stagione concertistica dell'Agimus (Associazione giovanile musicale, sezione di Perugia) che nasce all'insegna della prudenza ma molto ricca. Si svolgeranno dal 10 marzo al 15 dicembre, presso l'Università per stranieri di Perugia.

E proprio nell'aula magna dell'Ateneo è stato illustrato il cartellone, i cui programmi "percorrono tutta l'evoluzione dei linguaggi musicali dei secoli passati, suddivisi in musica corale, vocale e strumentale", come ha spiegato il presidente Agimus Salvatore Silivestro. Un progetto, ha poi sottolineato, sostenuto "con grande sensibilità" dall'Ateneo e dal rettore Valerio De Cesaris, e dettato dalla volontà ferma di sostenere e promuovere i giovani musicisti. Rettore che ha così ricordato il sodalizio con Agimus, "manifestazione vocata all'inclusione e promozione dei più alti valori umani e culturali, di cui anche la musica è veicolo".

La stagione sarà anticipata da un concerto d'apertura in programma il 10 febbraio, alle ore 18, con la Compagnia Lirica MusiCosmicaMente che proporrà un viaggio nel melodramma italiano.

Tra i vari appuntamenti, anche un Concerto Sinfonico di Primavera, domenica 3 aprile. Non mancheranno poi le Conferenze-Concerto, tenute annualmente dal maestro Stefano Ragni.

Proseguirà anche la collaborazione tra Agimus e il conservatorio Morlacchi con un ciclo di concerti vocali e strumentali.

A luglio, per la prima volta all'interno della rassegna, ci sarà pure un concerto jazz in onore di Umbria Jazz, con Marco Evangelista e Barbara Baldaccini. (ANSA).