ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, 260 prime dosi ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Dopo avere superato in diverse occasioni anche quota 8 mila, sembra essere rallentato il numero di coloro che si presentano per ricevere le terze dosi di vaccino Covid. Nelle ultime 24 ore sono state 1.892 in base ai dati della Regione aggiornati alla mattina del 9 febbraio, con una copertura del 60,94 per cento dei vaccinabili. Le prime si attestano invece a 260, con l'85,45 per cento dei residenti che le hanno ricevute.

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia, invece, ancora un calo, ma meno marcato rispetto a quello registrato martedì, per gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 17.009, 311 in meno pari all'1,8 per cento.

Crescono a 214, da 212, i ricoverati in ospedale ma scendono a nove, da 11, i posti occupati nelle terapie intensive, e si registrano altri cinque morti.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.604 nuovi positivi, più 27 per cento rispetto a martedì, e 1.910 guariti. In calo dell'1,8 per cento le persone in isolamento.

Sono stati analizzati 3.640 tamponi e 9.240 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 12,4 per cento (era 7,9 martedì e 11,79 lo stesso giorno della scorsa settimana).

(ANSA).