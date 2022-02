In Umbria scendono attuali positivi e ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Consistente calo di attualmente positivi al Covid in Umbria, meno 5,9 per cento rispetto a lunedì, ora 17.320, meno 1.079, e diminuzione dei ricoverati, 212, 17 in meno, 11 dei quali, due in più nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.262 nuovi positivi (erano stati 2.037 lo stesso giorno della scorsa settimana), 2.333 guariti e otto nuovi morti. Scendono del 5,8 per cento anche le persone in isolamento, 17,108.

Sono analizzati 2.557 tamponi e 13.291 test antigenici, per un tasso di positività sul tale pari al 7,9 per cento (era 11,88 lunedì e 9,27 martedì primo febbraio). (ANSA).