Nessuna irregolarità da controlli polizia per norme Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - A Perugia e nella provincia emerge un sostanziale rispetto delle norme per prevenire la diffusione del Covid. Nessuna irregolarità è infatti emersa dai controlli svolti dal personale della questura e di diversi commissariati.

Nella giornata di sabato gli agenti hanno verificato la situazione in 88 esercizi commerciali. Controllate anche 682 persone e 132 veicoli. Come detto non sono state però accertate irregolarità per violazione della normativa anti Covid.

I servizi si sono concentrati lungo le vie del centro cittadino, nelle zone periferiche e commerciali della città ma anche nelle stazioni e sulle principali arterie autostradali.

Oltre al personale della questura - si legge in una sua nota -, in campo anche le unità operative dei commissariati di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto, della polizia ferroviaria e della stradale.

Il dispositivo ha svolto verifiche relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie oltre che del possesso delle certificazioni verdi per l'accesso ai bar, ai ristoranti, alle palestre, ai servizi per la persona.

La polizia stradale, impegnata in questi giorni anche nei controlli "Roadpol" Truck&Bus e in quelli relativi al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, ha rafforzato i controlli di vigilanza lungo le principali arterie autostradali e negli autogrill, mentre la ferroviaria ha intensificato il monitoraggio in ambito ferroviario e nelle stazioni. (ANSA).