Arrestato mentre cede quattro dosi di eroina

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Un cittadino nigeriano di 31 anni, già indagato in passato, è stato arrestato dalla polizia - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale - dopo essere stato sorpreso a spacciare eroina, nella zona di Fontivegge, a Perugia. Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nel capoluogo, gli investigatori della squadra mobile della questura hanno notato, all'interno di un parcheggio, un uomo mentre cedeva qualcosa ad un altro. Fermati entrambi per un controllo, l'acquirente ha consegnato agli agenti quattro involucri contenenti eroina, con un peso complessivo di circa 11 grammi, mentre il secondo è fuggito, attraversando più volte pericolosamente le trafficate vie della zona. Rincorso e bloccato dai poliziotti, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, e trovato in possesso di tre telefoni cellulari e di 1.200 euro di cui 190 nella tasca del giubbotto ritenuti il probabile corrispettivo della cessione avvenuta poco prima. Il trentunenne è stato arrestato mentre l'acquirente, un cittadino italiano di 56 anni, è stato denunciato in stato di libertà. (ANSA).