Ancora in calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Prosegue il calo degli attualmente positivi in Umbria, ora 20.466 (596 in meno in un gorno), secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 5 febbraio.

I nuovi casi di positività accertati sono 1.453, i guariti 2.046 e ci sono altri tre morti, 1.649 in totale.

I pazienti ricoverati negli ospedali umbri sono 224 (uno in meno rispetto a venerdì), di cui sei (erano nove) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 10.002 test antigenici e 2.767 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 11,37 per cento (9,99 per cento venerdì). (ANSA).