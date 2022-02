85.901 gli umbri con più di 5 anni non vaccinati contro il Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Sono 85.901 gli umbri di età superiore ai cinque anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Quelli con più di 50 anni sono 28.637.

La fascia pediatrica (5-11 anni) è quella che ha il maggior numero di non vaccinati: sono 22.680; seguono le fasce 40-49 anni (11.205) e 50-59 (10.584).

Quanto ai dati giornalieri, quasi il 60 per cento (59,89) ha ricevuto la terza dose, 513.742 cittadini in tutto, dei quali 3.616 nella giornata di venerdì.

Ha ricevuto la prima dose l'85,41 dei residenti vaccinabili, 736.268 persone, delle quali 870 venerdì.

I prenotati sono al mmento 31.394. (ANSA).