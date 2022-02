Sindaco di Terni, Arvedi ha progettualità importanti

(ANSA) - TERNI, 04 FEB - "Il cavalier Arvedi mi ha parlato del molto lavoro che ci sarà da fare, di progettualità importanti e di grande attenzione ai lavoratori, alla fabbrica e al territorio, come aveva già anticipato ieri ai sindacati". A dichiararlo in una nota è il sindaco di Terni, Leonardo Latini, dopo un colloquio telefonico con Giovanni Arvedi, nuovo presidente dell'Ast.

Nel corso della telefonata il sindaco ha "dato il benvenuto in città" al cavaliere Arvedi e "augurato buon lavoro a lui e a tutto il suo staff". "L'ho trovato molto determinato e fiducioso - spiega Latini - e, da parte mia, ho confermato piena disponibilità al confronto, che peraltro era già stato avviato informalmente da tempo, come amministrazione su tutti i temi di comune interesse a cominciare da quelli riguardanti l'ambiente e lo sviluppo occupazionale".

Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro "più approfondito di livello istituzionale" tra il sindaco e il nuovo proprietario dell'acciaieria. (ANSA).