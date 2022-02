Polstrada verifica uso cinture sicurezza e sistemi bambini

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - Un uso non corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini è stato rilevato sul 16% dei veicoli controllati dalla polizia stradale di Perugia su E45 e statale Flaminia. Emerge dai primi risultati dei servizi in corso questa settimana e fino al 6 febbraio.

I controlli sono svolti dalla sezione della polizia stradale di Perugia per iniziativa del Compartimento "Lazio-Umbria" di Roma. Finalizzati appunto ad intensificare le verifiche circa il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini.

L'operazione ha interessato i comuni di Città di Castello, Foligno e Spoleto per sensibilizzare tutti gli automobilisti a tenere una condotta responsabile alla guida. Ogni anno, infatti, le principali agenzie di sicurezza stradale - ricorda la polizia - rilevano che la maggiore causa di mortalità risulta essere la distrazione al volante e le vittime sono spesso i conducenti che, distratti dallo smartphone, perdono di vista la strada e la segnaletica. Spesso risultano coinvolti anche ciclisti e pedoni.

Nei controlli sono state impegnate quattro pattuglie che hanno verificato 24 veicoli e contestato quattro violazioni. (ANSA).