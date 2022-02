Nominato nuovo assessore Scuola e Sociale Comune di Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 04 FEB - E' la professoressa Alda Coppola il nuovo assessore alla Scuola e alle Politiche e servizi sociali del Comune di Orvieto: a firmare il decreto di nomina è stata nella mattinata di venerdì la sindaca, Roberta Tardani. Questa aveva tenuto ad interim le deleghe dopo la revoca degli incarichi ad Angela Maria Sartini.

Al nuovo assessore - riferisce l'amministrazione in una nota - sono state conferite anche le deleghe a Famiglia, Istruzione e Formazione, Giovani e futuro, Pari opportunità e Politiche di genere.

Coppola, 58 anni, è nata ad Orvieto ed è laureata in Giurisprudenza. Ha insegnato in vari istituti superiori nelle province di Terni, Viterbo e Trieste ed attualmente è insegnante di diritto e economia all'Iisacp di Orvieto. Dal 2013 al 2019 è stata presidente della sezione di Orvieto della Fidapa, di cui è ancora socia. (ANSA).