ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, fatti 2 milioni di antigenici

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - Dall'inizio della pandemia di Covid in Umbria sono stati fatti e analizzati più di 2 milioni di test antigenici per la ricerca del virus. Sono infatti due milioni 4.924 al 4 febbraio secondo l'aggiornamento sul portale della Regione. A questi vanno aggiunti quasi un milione e mezzo di tamponi molecolari.

Numeri importanti per i test che in questi mesi sono serviti per valutare l'andamento del virus. Per il quale oggi in Umbria dopo giorni di lenta crescita tornano a calare i ricoverati, 225, cinque in meno, al 4 febbraio. Stabili i posti occupati nelle terapie intensive, nove, mentre sono segnalati altri sei morti.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.426 nuovi casi, il 15 per cento in meno rispetto a giovedì, e 2.424 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 21.062, 1.004 in meno.

In calo anche il tasso di positività dei test pari al 9,99 per cento contro l'11,7 per cento il giorno precedente.

Intanto l'Umbria si prepara al vaccine day promosso dalla Regione domenica 6 febbraio. Per il quale saranno impegnati anche i sei distretti dell'Usl Umbria 1. L'azienda sanitaria ha annunciato che sempre domenica 6 febbraio proseguirà anche la vaccinazione volontaria per la fascia di età 5-11 anni, promossa in collaborazione con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori del territorio. (ANSA).