A Terni quasi 100 appuntamenti in onore di San Valentino

(ANSA) - TERNI, 04 FEB - Quasi 100 eventi in programma fino marzo, tra concerti, spettacoli e mostre, oltre al villaggio di Cioccolentino, le luminarie con i cuori e il videomapping dedicato alle giornate dell'amore. Terni si prepara a festeggiare San Valentino, patrono della città e degli innamorati con un cartellone di iniziative di vario genere, ma tutte legate da un unico filo conduttore, appunto quello dell'amore.

A renderlo possibile è stata la collaborazione tra il Comune e la diocesi di Terni e l'apporto delle associazioni e soggetti cittadini che hanno risposto all'invito dell'amministrazione a presentare proposte. Tra i vari appuntamenti in programma, anche la fiera di San Valentino, il 14 febbraio, e la tradizionale maratona dedicata sempre al santo, domenica.

L'assessorato alla Cultura - spiega l'assessore comunale al ramo, Maurizio Cecconelli - rinnova il suo impegno per la rassegna "Valentine fest, i giorni del sentimento", che in questa edizione propone incontri con personaggi conosciuti al grande pubblico per il loro apporto alla riflessione esistenziale, come Vito Mancuso e Franco Arminio, Simone Cristicchi e Fabio Testi.

Cristicchi e Testi saranno i protagonisti di due spettacoli al teatro Secci: quello del 12 febbraio con la voce narrante di Testi è un concerto d'amore in versi, mentre quello di Cristicchi si svolgerà il 15 febbraio facendo seguito al Giorno del Ricordo dedicato alle vittime Foibe ed all'esodo istriano al quale è dedicato tra musica e racconti che l'autore ed interprete, farà rivivere.

A partire dall'11 febbraio inoltre verrà reso omaggio al patrono di Terni e degli innamorati con l'istallazione temporanea nella basilica del dittico "Miracolo e Martirio-San Valentino di Terni" dell'artista contemporaneo Giovanni Gasparro, definito dal critico Vittorio Sgarbi "l'ultimo caravaggesco". (ANSA).