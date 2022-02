(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Dopo la risalita di mercoledì tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 22.066, meno 275. Raggiungono invece quota 230 i ricoverati in ospedale, due in più mentre restano nove i pazienti nelle intensive. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.672 nuovi positivi, meno 8,5 per cento rispetto al giorno precedente, 1.941 guariti e altri sei morti, 1.640 dall'inizio della pandemia.

Sono stati analizzati 3.117 tamponi e 11.083 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari al 11,7 per cento (lo stesso del giorno precedente). (ANSA).