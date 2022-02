In Umbria registrato "netto calo" vaccinazioni Covid

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Un "netto calo" delle vaccinazioni per il Covid è stato registrato negli ultimi giorni in Umbria e ha portato la Regione ad organizzare per domenica 6 febbraio un nuovo vaccine day con accesso senza prenotazioni ai punti territoriali. Ad annunciare la strategia "per incentivare" la campagna è stato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante l'aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia in Umbria.

"Abbiamo un team vaccinale che può assicurare 6 mila vaccini al giorno - ha detto Coletto - ma nell'ultimo periodo abbiamo visto una riduzione delle prenotazioni rispetto ai posti disponibili. Il Vaccine Day quindi sarà utile per ravvivare le vaccinazioni e perché il vaccino salva la vita".

Per sensibilizzare alla prenotazione, il commissario per la gestione dell'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, ha poi annunciato che sarà inviata una notifica sms a tutti i cittadini che possono fare la terza dose. (ANSA).