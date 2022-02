In Umbria curva Covid in calo costante ma lento

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - La curva epidemica relativa al Covid in Umbria, come pure la media mobile a sette giorni, mostra una leggera diminuzione dei casi, costante ma lenta. Si conferma anche in discesa l'incidenza settimanale per 100 mila abitanti che è pari a 1.328 (1.591 la scorsa settimana).

L'indice RDt umbro è 0,85, vicino a quello medio italiano (0,84). Questo il quadro che emerge dall'aggiornamento elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale, illustrato da Marco Cristofori e Carla Bietta.

Di situazione epidemiologica "sotto controllo" e di infezione che "ha raggiunto il plateau" ha parlato anche l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. "I grafici - ha spiegato - ci dicono anche che le infezioni nelle scuole, carceri e tra i sanitari sono in calo. Nelle strutture residenziali registriamo un lieve aumento, ma è sotto controllo perché non si hanno esiti negativi visto che ci sono positivi asintomatici".

Gli epidemiologi della Regione hanno poi evidenziato la "latenza" tra la curva epidemica e i ricoveri, con ancora un leggero aumento di questi ultimi. Viene segnalato quindi un recupero dei casi di ricoverati in area medica (221) ma "ci piace pensare - hanno spiegato - che questo sia il punto più alto e che da qua in poi anche per i ricoveri cominci un plateau".

L'andamento delle terapie intensive in Umbria si attesta poi attorno alla stabilità (9 casi) e questo, hanno sottolineato, "ci permette di rimanere sempre in zona bianca per il valore di incidenza ancora sotto il 10%".

Relativamente ai decessi "continuano ad essere consistenti", ma anche qua - è stato rimarcato - "la curva che si sta stabilizzando". (ANSA).