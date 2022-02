Esperti, non possibile ancora valutare effetti omicron due

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Al momento non è possibile valutare quali saranno le conseguenze sulla curva epidemiologica Covid legate alla comparsa anche in Umbria della variante omicron due. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa di aggiornamento settimanale della Regione sull'andamento della pandemia.

"I dati ancora non ce li abbiamo" ha rilevato la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "La Danimarca - ha aggiunto - ha tutta Omicron due e ha tolto tutte le restrizioni. Finora di questa variante si sa che è molto simile a Omicron uno, potrebbe essere più contagiosa ma non dovrebbe essere più virulenta, cioè dare infezioni più gravi. Verosimilmente gli anticorpi che produciamo contro Omicron uno servono a proteggere contro omicron due. Sembra anche che il vaccino, pur non costruito su omicron, comunque ci protegge dall'infezione severa".

"Una valutazione non c'è perché abbiamo pochissimi tamponi" ha detto Marco Cristofori del nucleo epidemiologico della Regione.

"Non abbiamo i dati su quello che dobbiamo aspettarci sulla curva epidemica - ha aggiunto - perché non c'è tanta differenza tra queste due varianti". (ANSA).