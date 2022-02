Domenica a Terni open day vaccinale per bambini e adulti

(ANSA) - TERNI, 03 FEB - Doppio open day vaccinale, domenica a Terni: l'iniziativa, senza prenotazione, sarà infatti rivolta sia ai bambini (fascia di età 5-11 anni) che agli adulti (tutti gli over 11).

L'obiettivo - spiega l'Usl Umbria in una nota - è di "imprimere un'ulteriore accelerazione alla campagna regionale vaccinale anti Sars-CoV-2 e rendere il più agevole possibile l'accesso alle strutture vaccinali".

L'open day si svolgerà nelle due postazioni vaccinali dell'azienda Usl Umbria 2 dove operano i sanitari, medici, pediatri e infermieri del distretto di Terni. Per gli adulti accesso libero al punto vaccinale territoriale "Casagrande" in piazzale Bosco, con orario 8,30-14 e 14,30-19. Per le vaccinazioni pediatriche, presso la sede centrale Usl Umbria 2 di viale Bramante, al primo piano, con orario 8,30-13,30.

Confermati gli appuntamenti e garantite le vaccinazioni già prenotate tramite il portale regionale. (ANSA).