ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria sette casi di Omicron due

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - E' arrivata anche in Umbria la variante Omicron due del virus Sars-CoV-2. Sette i casi finora individuati dal laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "Siamo in attesa dei risultati della flash survey che essendo condotta su un campione rappresentativo e significativo, consentirà di evidenziare la percentuale nella popolazione umbra" ha spiegato la professoressa Antonella Mencacci, direttrice della struttura, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla pandemia.

"La omicron uno - ha spiegato Mencacci - si caratterizza per il fatto che il gene S non è visibile con il test di biologia molecolare e i nostri campioni non lo avevano mai visibile.

Dalla scorsa settimana ci siamo invece accorti che alcuni relativi a infezioni acute importanti e con una grande carica virale avevano di nuovo visibile il gene S. Quindi li abbiamo fatti sequenziare ed è arrivata la notizia della presenza, come prevedibile, della omicron due".

Difficile stabilire però quale sarà l'impatto sulla curva epidemica. "La Danimarca - ha detto ancora Mencacci - ha tutta Omicron due e ha tolto ogni restrizione. Finora di questa variante si sa che è molto simile a Omicron uno, potrebbe essere più contagiosa ma non dovrebbe essere più virulenta, cioè dare infezioni più gravi. Verosimilmente gli anticorpi che produciamo contro Omicron uno servono a proteggere contro omicron due.

Sembra anche che il vaccino, pur non costruito su omicron, comunque ci protegge dall'infezione severa".

Intanto dall'aggiornamento elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale, illustrato da Marco Cristofori e Carla Bietta, emerge la curva relativa al Covid mostra una leggera diminuzione dei casi, costante ma lenta.

In "netto calo" sono invece le vaccinazioni e per questo la Regione ha organizzato per domenica 6 febbraio un nuovo vaccine day con accesso senza prenotazioni ai punti territoriali. E per sensibilizzare alla vaccinazione sarà inviata una notifica sms a tutti i cittadini che possono fare la terza dose. (ANSA).