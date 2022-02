Sos "Amici del Malawi" per popolazioni dopo tempesta Ana

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Un appello alla comunità, ad aiutare le popolazioni colpite dalla tempesta Ana, è stato lanciato da don Marco Briziarelli, presidente dell'associazione "Amici del Malawi". realtà diocesana di Perugia-Città della Pieve impegnata, con propri volontari, da 40 anni nell'ambito della cooperazione internazionale."I messaggi e le richieste di aiuto che ci pervengono - ha detto - sono tante e giornaliere, unitamente alle richieste di preghiere".

"Sono immagini molto forti - ha spiegato - quelle che ci sono giunte negli ultimi giorni dalla diocesi 'gemella' di Zomba e dalle diocesi limitrofe in Malawi, uno dei Paesi più poveri dell'Africa. E' da giorni - precisa il sacerdote perugino - che la terra rossa del Malawi è flagellata, nella zona sud del Paese, dalla tempesta tropicale Ana. Ad oggi sono stati colpiti in totale 187.930 nuclei familiari, pari a circa 845.685 persone che sono di fatto sfollate. Sono stati registrati 32 morti, 147 feriti e 20 persone scomparse". Una delle opere realizzate dagli "Amici del Malawi", l'asilo OrphanCare di Chalera - ha riferito il sacerdote, "ha subito danni significativi ai quali stiamo già provvedendo".

Quanti vogliano contribuire ad aiutare le popolazioni del Malawi - riferisce l'archidiocesi - posso aderire alla campagna: Emergenza TempestaTropicale ANA, Conto Corrente intestato a: Associazione Amici del Malawi Onlus; Causale: Sostegno Emergenza ANA.

IBAN: IT 37 L 05216 03001 000003000735 http://www.amicidelmalawiperugia.it/?page_id=29 (ANSA).