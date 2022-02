Bando Fondazione Caripg per centri storici e periferie

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Per sostenere interventi integrati che spaziano dalla cultura, all'arte, al welfare fino allo sviluppo del territorio, finalizzati alla rigenerazione sia di centri storici che di periferie, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro grazie ad un nuovo bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

"Cultura, cura e inclusione: azioni di Welfare per la rigenerazione di centri storici e periferie"' - questo il nome del bando rivolto come ambito territoriale ai luoghi di competenza della Fondazione - è stato presentato oggi nel corso di una diretta streaming dalla presidente della Fondazione, Cristina Colaiacovo, e dal segretario generale Fabrizio Stazi.

A disposizione, quindi, c'è "una cifra importante per innescare un vero cambiamento", ha commentato la presidente, "per rilanciare il territorio - ha aggiunto - recuperando luoghi sottoutilizzati e addirittura in stato di abbandono e portando nuova vita attraverso cultura, cura e inclusione".

Obiettivo del bando pertanto - è stato ricordato dalla presidente Colaiacovo - è quello di realizzare "nuovi ecosistemi virtuosi per far crescere la comunità", a sostegno dei punti fissati dall'agenda Onu 2030 in merito allo sviluppo sostenibile per rendere i centri sicuri, resilienti e sostenibili.

Il partenariato obbligatorio dovrà essere composto da tre soggetti, un Comune e due enti del terzo settore. Uno dei tre enti deve essere proprietario dell'immobile oggetto dei lavori da almeno dieci anni. Come partner facoltativi potranno esserci altri soggetti sostenitori (imprese, consorzi, associazioni di categoria, commercianti).

Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare l'importo di 300milla euro ed è previsto un autofinanziamento/cofinanziamento obbligatorio che non dovrà essere inferiore al 20% del costo complessivo.

"La Fondazione vuole così puntare alla rigenerazione dopo la crisi pandemica" ha commentato il segretario Stazi, il quale ha poi spiegato le varie fasi del bando con il primo step previsto per il 10 marzo per invio degli abstract progettuali.

Il bando con le modalità e i termini per la presentazione delle domande è disponibile sul sito www.fondazionecrpg.com. (ANSA).