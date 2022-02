Autoprelievo per screening sul tumore al collo dell'utero

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Saranno circa 1.500 le donne residenti nell'Altotevere, di età compresa tra i 30 e i 64 anni, che nel corso di quest'anno saranno coinvolte nel progetto pilota promosso dalla Regione Umbria che prevede l'introduzione dell'auto-prelievo nel programma di screening per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina con test per papilloma virus (Hpv). Il progetto, che in questa prima fase è stato avviato in Altotevere (Usl Umbria 1) e in Valnerina (Usl Umbria 2), coinvolgerà complessivamente circa 1.800 donne che entro il 2022 saranno progressivamente invitate a partecipare. Le prime lettere nel territorio altotiberino sono state spedite martedì 1 febbraio.

Con l'autoprelievo, come già avviene per lo screening di prevenzione del tumore del colon retto la donna può prelevare in autonomia e a casa propria il campione di cellule per il test Hpv, senza doversi recare in consultorio, rendendo così ancora più facile partecipare alla campagna di screening. Il dispositivo per l'auto-prelievo per il test Hpv, assieme alla lettera d'invito, alle istruzioni per eseguire il test e a una busta preaffrancata per la restituzione, sono inviati per posta direttamente a casa delle utenti. Una volta effettuato il prelievo, la donna dovrà solo rispedire tramite posta il materiale raccolto, utilizzando la busta preaffrancata ricevuta.

La risposta al test sarà recapitata a casa tramite una lettera.

Se il test sarà negativo, la donna verrà invitata di nuovo a fare lo screening fra cinque anni qualora rientri ancora nell'età prevista per lo screening.

Se il test Hpv fatto con auto-prelievo risulta positivo, la donna dovrà contattare il consultorio di riferimento o il centro screening per proseguire con ulteriori accertamenti (Pap test, eventuale colposcopia, ecc.).

All'interno della lettera di invito saranno presenti dei numeri di telefono che possono essere contattati. (ANSA).