ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria aumenta numero dei positivi

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Diminuisce del 10 per cento rispetto a martedì il numero quotidiano dei nuovi casi Covid in Umbria, 1.827, ma torna a salire il dato degli attualmente positivi, ora 22.341, 358 in più. I ricoverati salgono a 228, tre in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in meno. Lo riporta il sito della Regione aggiornato al 2 febbraio.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.466 guariti e altri tre morti, 1.634 dall'inizio della pandemia.

Salgono dell'1,6 per cento le persone in isolamento contumaciale, 22.113 attualmente. Sono stati analizzati 3.603 tamponi e 11.893 test antigenici, con un tasso di positività pari all'11,79 per cento (era 9,27 martedì e 13,3 lo stesso giorno della scorsa settimana).

E' caos intanto, nel Ternano, dopo la sospensione di due professionisti da parte dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia. Provvedimento, questo, assunto dall'organismo di categoria nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei propri iscritti.

Sono circa 2.000 i pazienti residenti nei territori di Terni, Amelia, Narni, San Gemini, Calvi dell'Umbria e Otricoli al momento privi di medico di medicina generale.

L'azienda Usl Umbria 2 riferisce che sta garantendo nell'immediato le prestazioni assistenziali ai pazienti tramite "l'impiego dei medici del servizio di continuità assistenziale e di tre-quattro medici di famiglia non massimalisti che si sono resi disponibili ad effettuare la sostituzione temporanea". La direzione aziendale - ravvisata "l'estrema urgenza" - ha inoltre pubblicato, nella serata di ieri, un avviso per il conferimento di incarichi di sostituzione di medicina generale-assistenza primaria per i distretti di Terni e Narni-Amelia, con scadenza domenica 6 febbraio alle 16. "Le domande che perverranno agli uffici Asl - viene spiegato ancora dall'azienda sanitaria - verranno messe subito in lavorazione al fine di dare stabilità, da lunedì prossimo, al servizio di assistenza primaria".

Quanto ai dari sui vaccini, il 58,75 per cento degli umbri ha ricevuto la terza dose (4.937 nell'ultimo giorno) e l'85,15 la prima somministrazione (618 ieri), secondo i dati della Regione.

I prenotati sono 35.427. (ANSA).